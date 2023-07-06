Кількість жертв зросла: нові подробиці та розповідь очевидців про нічний удар по житловому будинку у Львові (відео)

Ворог ударив по Львову близько 3:00 ночі

У Львові продовжують розбір завалів житлового будинку, по якому в ніч проти 6 липня влучила російська ракета. Станом на 8:00 відомо про чотирьох загиблих та дев’ятьох постраждалих.

Як пише "Суспільне", внаслідок удару зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах будинку.

Очевидці подій та постраждалі розповіли про те, що їм довелося пережити.

"Немає квартири, там просто дірка", — каже мешканка будинку.

Інші постраждалі також кажуть, що у їхніх квартирах практично нічого не вціліло.

Спікер об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські "Калібри", якими вночі завдали удару по Львову, можуть долетіти до будь-якої точки України.

"З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучення, так і під час бойової роботи, коли над містом збивають ракету, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите у нашу ППО, необхідно перебратися в укриття обов’язково, в якій частині України ви не знаходилися б", — сказала вона.

Наслідки нічного удару по Львову показав і президент України Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 20 червня ворог атакував Львів ударними дронами.