У Львові стався приліт: у місті спалахнула пожежа (фото і подробиці)

Наразі на місці інциденту працюють всі відповідні служби

Через нічно-ранкову атаку "шахедів" із півночі у Львові зафіксовано приліт. За даними очільника ОВА Максима Козицького, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Підтверджено, що після влучання розпочалася пожежа.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Козицького. Чиновник підтвердив, що на місці прильоту вже працюють всі відповідні служби. Всю інформацію, котра надається навіть ним, він назвав попередньою.

"У Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа", — підкреслив голова Львівської ОВА.

Деякі місцеві канали публікують фотографію диму, котрий здіймається над містом, що підтверджує слова представників місцевого муніципалітету.

У Львові почалася пожежа після прильоту

Слід зазначити, що окрім Львівщини зранку вибухи чули також і в Київській області. Попередньо в КМВА підтвердили успішну роботу засобів протиповітряної оборони.

Чудово сили ППО спрацювали і минулої ночі, коли відбивали ракетну атаку на Одещину. Нагадаємо, що снаряди летіли на голови одеситів із акваторії Чорного Моря.