Удар по Краматорську: поліція показала відео перших хвилин після обстрілу

Силовики та очевидці оперативно кинулися розбирати завали, щоб урятувати людей

З’явилися кадри перших хвилин після удару росіян Краматорськом 27 червня. Місто було обстріляне ракетами С-300, через що загинули 12 людей і ще 65 отримали поранення.

Відео опублікувало МВС України. Наслідки удару зафіксували бодікамери патрульних, які кинулися на допомогу.

На тлі чутно звуки сигналізації, яка спрацювала через потужний вибух. Біля кафе, по якому і влучили росіяни, зібрався натовп перехожих. Деякі відвідувачі вибралися самостійно — у них розірвані речі, є садна і вони всі в пилюці.

Біля входу в кафе зібралися поліцейські та військові, які тут же зайшли всередину, щоб врятувати відвідувачів. Вони почали розбирати завали, не чекаючи на рятувальників, оскільки під ними були люди, які кликали на допомогу. Піднімали важкі плити, викидали на вулицю залишки техніки та оформлення кафе і весь час кричали, щоби постраждалі могли їх почути та відгукнутися. До силовиків приєдналися і небайдужі городяни, а згодом і рятувальники.

Загалом через черговий акт агресії росіян у Краматорську від ракет С-300 загинули 12 людей, у тому числі й сестри-близнючки Ганна та Юлія Аксенченко. Поранення отримали 65 осіб, серед постраждалих також є діти. Розбори завалів закінчилися лише 29 червня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через обстріл Краматорська постраждали троє громадян Колумбії. Влада країни має намір направити дипломатичну ноту протесту в рф.