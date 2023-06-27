Росіяни вдарили ракетою по центру Краматорська: повідомляється про постраждалих (фото, відео)

За деякою інформацією, окупанти використовували ракети С-300.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого було зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, всього було завдано двох ракетних ударів, один з яких припав на заклад громадського харчування в центрі міста, а друга ракета впала в селі Біленьке.

Офіційної інформації про загиблих та постраждалих наразі не надходило.

Втім, як інформує Українська правда з посиланням на свої джерела, удар був завданий ракетами С-300. Також повідомляється, що серед цивільних є постраждалі, із них одна дитина.

Тим часом у мережі з’явилися перші відео з місця події.

upd: Глава Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що ракета впала на заклад громадського харчування в центрі міста, де було багато людей. На місці події працюють рятувальники.

Глава МВС Ігор Клименко своєю чергою додав, що йдеться про двох загиблих і не менше 22 постраждалих, з яких одна дитина. Під завалами можуть залишатися люди.

Як повідомлялося раніше, вранці 26 червня передмістя Херсона зазнало масованого удару з боку окупантів. За даними місцевих ЗМІ, обстріл вівся запальними снарядами. Внаслідок ударів постраждала споруда на території одного з медичних закладів, багатоквартирний житловий будинок та кілька приватних будинків, також, за деякою інформацією, у кількох з них почалися пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих.