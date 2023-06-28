Тільки закінчили 8 клас: росія вбила у Краматорську двох сестер (фото)

Їм було лише по 14 років

Жертвами нової терористичної атаки росіян стали діти. Названі імена загиблих школярок у Краматорську.

Про це повідомляє Управління освіти Краматорської міської ради у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що зараз вже відомо про 10 загиблих внаслідок удару по кафе міста. З них троє – діти. Імена двох із них вже розкрили. Ними є дві сестри — Ганна та Юлія Аксенченко.

Обидві вони були ученицями 8 класу і у вересні цього року мали святкувати своє 15-річчя. Але російська ракета обірвала їхнє життя.

"З сумом та нестерпним болем повідомляємо про загибель двох сестер Аксенченко Юлію та Анну, учениць Краматорської ЗОШ №24. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Адже смерть найрідніших людей – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі", — йдеться у повідомленні.

Крім загиблих багато людей отримали поранення різного ступеня тяжкості (за останніми даними 61 людина). Серед них кілька іноземців. Наразі СБУ вже затримала агента російських спецслужб, який допоміг ворогові скоригувати вогонь по кафе в центрі Краматорська.