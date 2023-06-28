Удар по Краматорську: СБУ оперативно затримала навідника, він у всьому зізнався (відео)

Контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який скоригував ракетний удар росії по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомив Голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу ЗС рф (більш відомого як ГРУ). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

Він прихованою камерою зняв кафе та припарковані поруч автомобілі та переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, окупанти завдали удар по кафе, в якому перебували люди.

Нагадаємо, 27 червня росіяни завдали по Краматорську два ракетні удари, один з яких припав на заклад громадського харчування в центрі міста, а другий — по передмістю. Внаслідок удару по місту загинули двоє дітей 2008 року народження та один — 2011 року народження. Серед постраждалих дитина 2022 року народження. З-під завалів вночі вдалося дістати живими трьох постраждалих. Станом на 10:15 28 червня кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Служба безпеки України створила список російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України та загрожують державній безпеці країни.