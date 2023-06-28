Удар по Краматорску: СБУ оперативно задержала наводчика, он во всем признался (видео)
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Контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, скорректировавшего ракетный удар россии по кафе в центре Краматорска 27 июня.
Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба ВС рф (более известного как ГРУ). 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие посетителей.
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