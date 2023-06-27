Россияне ударили ракетой по центру Краматорска: сообщается о пострадавших (фото, видео)

По некоторой информации, оккупанты использовали ракеты С-300

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, вследствие чего были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, всего было нанесено два ракетных удара, один из которых пришелся на заведение общественного питания в центре города, а вторая ракета упала в селе Биленьке.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Впрочем, как информирует Украинская правда со ссылкой на свои источники, удар был нанесен ракетами С-300. Также сообщается, что среди гражданских есть пострадавшие, из них один ребенок.

Тем временем в сети появились первые видео с места происшествия.

Как сообщалось ранее, утром 26 июня пригород Херсона подвергся массированному удару со стороны оккупантов. По данным местных СМИ обстрел велся зажигательными снарядами. Вследствие ударов пострадала постройка на территории одного из медицинских учреждений, многоквартирный жилой дом и несколько частных домов, также по некоторой информации, в нескольких из них начались пожары. К счастью обошлось без пострадавших.