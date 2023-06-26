Били зажигательными снарядами по жилым домам: оккупанты массированно обстреляли Херсон (фото, видео)

Россияне продолжают террор мирного населения

Ранним утром 26 июня пригород Херсона, который недавно был затоплен в результате теракта россиян на Каховской ГЭС, подвергся массированному удару со стороны оккупантов. Вероятно, это стало ответной реакцией на переход украинской армии на правый берег Днепра в городе, о чем писали в сети.

Как пишут местные СМИ, россияне наносили удары зажигательными снарядами.

Удар пришелся по прибрежным территориям.

"По состоянию на 05:00 продолжается контрбатарейная борьба с россиянами в высокой интенсивности ", — пишет источник.

Также местные жители сообщают о прилетах в Днепровском районе Херсона.

"В ходе утренних обстрелов в городе Херсоне🇺🇦 пострадала постройка на территории одного из медицинских учреждений, многоквартирный жилой дом и несколько частных домов ", — пишут местные СМИ.

В то же время местный журналист Константин Рыженко отметил, что из-за обстрела на улице виноградной загорелись жилые дома. По его информации, в результате обстрела пострадавших нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, как Херсон приходит в себя после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Большая вода уже ушла из города, оставив за собой масштабные разрушения.