Вода ушла и забрала жилье: эксклюзивные кадры после затопления в Херсоне (репортаж)

"Большая вода" забрала у местных жителей дома.

После того, как россия взорвала Каховскую ГЭС, вода из Днепра полностью затопила несколько районов в Херсоне. В частности, больше всего пострадали прибрежные районы города — Корабельный и Ричпорт.

Когда "большая вода" отступила, все увидели ужасающие последствия российского теракта. Местные потеряли свое жилье, вместо домов разрушены стихией стены и грязь.

Херсонцы, пережившие русскую оккупацию и постоянные обстрелы, а теперь еще и большой потоп, начинают наводить порядок и спасают уцелевшие вещи.

В Херсонской области побывал и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Как Херсон приходит в себя после затопления смотрите в репортаже.

Херсонцы возвращаются домой

Вот так выглядят дома внутри

Потолок и стены смыло водой

Во дворах стоят "припаркованные" лодки

Жители пытаются спасти личные вещи

Целые семьи вместе со спасателями расчищают жилье от ила. И это происходит под постоянными обстрелами российских террористов. Некоторые дома полностью уничтожены, люди потеряли имущество – все, что наживали годами. А уцелевшие вещи выносят на улицу, чтобы просушить.

"Убираем. Потолок обвалился, все полностью было затоплено, даже чердак. Все было в воде. Планируем навести порядок, будем здесь жить. Это же наш дом", — рассказывает местная жительница.

Херсон после затопления

Еще одна женщина показывает свой дом, скорее то, что от него осталось – стены обрушились, на полу шар грязи.

"Нет ни стен, ни потолка. Глина на полу. Мебели нет, ничего нет. Будем ремонтировать, все это выносить", — со слезами на глазах рассказывает жительница.

Женщина стоит у своего разрушенного дома

На полу — густой слой грязи

После потопа многие дома не пригодны к жизни

Можно подумать, что эти кадры из апокалиптических фильмов, но это страшная реальность, которую принесли россияне.

В микрорайоне Остров здания были полностью затоплены. И теперь, когда вода отступила, они превратились в руины. А на улицах вместо асфальта теперь ил, нанесенный из реки.

Уничтожено все имущество, которое люди наживали годами

Херсон после затопления

На улицах Херсона вместо асфальта теперь ил

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС были смыты склады оружия российских оккупантов и теперь течением в море и к берегам несет боеприпасы и мины.

Кроме того, Минздрав предупреждает о возможной вспышке инфекционных болезней. Жителям рекомендуют очищать и обеззараживать питьевую воду.