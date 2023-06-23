Вода ушла и забрала жилье: эксклюзивные кадры после затопления в Херсоне (репортаж)
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"Большая вода" забрала у местных жителей дома.
После того, как россия взорвала Каховскую ГЭС, вода из Днепра полностью затопила несколько районов в Херсоне. В частности, больше всего пострадали прибрежные районы города — Корабельный и Ричпорт.
Когда "большая вода" отступила, все увидели ужасающие последствия российского теракта. Местные потеряли свое жилье, вместо домов разрушены стихией стены и грязь.
Херсонцы, пережившие русскую оккупацию и постоянные обстрелы, а теперь еще и большой потоп, начинают наводить порядок и спасают уцелевшие вещи.
В Херсонской области побывал и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Как Херсон приходит в себя после затопления смотрите в репортаже.
Целые семьи вместе со спасателями расчищают жилье от ила. И это происходит под постоянными обстрелами российских террористов. Некоторые дома полностью уничтожены, люди потеряли имущество – все, что наживали годами. А уцелевшие вещи выносят на улицу, чтобы просушить.
"Убираем. Потолок обвалился, все полностью было затоплено, даже чердак. Все было в воде. Планируем навести порядок, будем здесь жить. Это же наш дом", — рассказывает местная жительница.
Еще одна женщина показывает свой дом, скорее то, что от него осталось – стены обрушились, на полу шар грязи.
"Нет ни стен, ни потолка. Глина на полу. Мебели нет, ничего нет. Будем ремонтировать, все это выносить", — со слезами на глазах рассказывает жительница.
Можно подумать, что эти кадры из апокалиптических фильмов, но это страшная реальность, которую принесли россияне.
В микрорайоне Остров здания были полностью затоплены. И теперь, когда вода отступила, они превратились в руины. А на улицах вместо асфальта теперь ил, нанесенный из реки.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС были смыты склады оружия российских оккупантов и теперь течением в море и к берегам несет боеприпасы и мины.
Кроме того, Минздрав предупреждает о возможной вспышке инфекционных болезней. Жителям рекомендуют очищать и обеззараживать питьевую воду.