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Вода ушла и забрала жилье: эксклюзивные кадры после затопления в Херсоне (репортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
Херсон приходит в себя после теракта на Каховской ГЭС Новость обновлена 23 июня 2023, 12:04
Херсон приходит в себя после теракта на Каховской ГЭС. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

"Большая вода" забрала у местных жителей дома.

После того, как россия взорвала Каховскую ГЭС, вода из Днепра полностью затопила несколько районов в Херсоне. В частности, больше всего пострадали прибрежные районы города — Корабельный и Ричпорт.

Когда "большая вода" отступила, все увидели ужасающие последствия российского теракта. Местные потеряли свое жилье, вместо домов разрушены стихией стены и грязь.

Херсонцы, пережившие русскую оккупацию и постоянные обстрелы, а теперь еще и большой потоп, начинают наводить порядок и спасают уцелевшие вещи.

В Херсонской области побывал и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Как Херсон приходит в себя после затопления смотрите в репортаже.

Херсон после затопления
Херсонцы возвращаются домой
Херсон после затопления
Вот так выглядят дома внутри
Херсон после затопления
Потолок и стены смыло водой
Херсон после затопления
Во дворах стоят "припаркованные" лодки
Херсон после затопления
Жители пытаются спасти личные вещи

Целые семьи вместе со спасателями расчищают жилье от ила. И это происходит под постоянными обстрелами российских террористов. Некоторые дома полностью уничтожены, люди потеряли имущество – все, что наживали годами. А уцелевшие вещи выносят на улицу, чтобы просушить.

"Убираем. Потолок обвалился, все полностью было затоплено, даже чердак. Все было в воде. Планируем навести порядок, будем здесь жить. Это же наш дом", — рассказывает местная жительница.

Херсон после затопления

Еще одна женщина показывает свой дом, скорее то, что от него осталось – стены обрушились, на полу шар грязи.

"Нет ни стен, ни потолка. Глина на полу. Мебели нет, ничего нет. Будем ремонтировать, все это выносить", — со слезами на глазах рассказывает жительница.

Херсон после затопления
Женщина стоит у своего разрушенного дома
Херсон после затопления
На полу — густой слой грязи
Херсон после затопления
После потопа многие дома не пригодны к жизни

Можно подумать, что эти кадры из апокалиптических фильмов, но это страшная реальность, которую принесли россияне.

В микрорайоне Остров здания были полностью затоплены. И теперь, когда вода отступила, они превратились в руины. А на улицах вместо асфальта теперь ил, нанесенный из реки.

Херсон после затопления
Уничтожено все имущество, которое люди наживали годами
Херсон после затопления
Херсон после затопления
Херсон после затопления
На улицах Херсона вместо асфальта теперь ил

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС были смыты склады оружия российских оккупантов и теперь течением в море и к берегам несет боеприпасы и мины.

Кроме того, Минздрав предупреждает о возможной вспышке инфекционных болезней. Жителям рекомендуют очищать и обеззараживать питьевую воду.

Теги:
#Россия #Херсон #Ян Доброносов #Каховская ГЭС