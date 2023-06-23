Вода відійшла і забрала житло: ексклюзивні кадри після затоплення в Херсоні (репортаж)
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"Велика вода" забрала у місцевих жителів будинки.
Після того, як росія підірвала Каховську ГЕС, вода з Дніпра повністю затопила декілька районів у Херсоні. Зокрема, найбільше постраждали прибережні райони міста — Корабельний та Річпорт.
Коли "велика вода" відступила, всі побачили жахливі наслідки російського теракту. Місцеві втратили своє житло, замість будинків — зруйновані стихією стіни та багнюка.
Херсонці, які пережили російську окупацію та постійні обстріли, а тепер ще й великий потоп, починають наводити лад та рятують вцілілі речі.
На Херсонщині побував і фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Як Херсон оговтується після затоплення дивіться у репортажі.
Цілі родини разом із рятувальниками розчищують помешкання від мулу. І це відбувається під постійними обстрілами російських терористів. Деякі будинки повністю знищені, люди втратили майно — все, що наживали роками. А вцілілі речі виносять на вулицю, щоб просушити.
"Прибираємо. Стеля обвалилася, все повністю було затоплене, навіть горище. Все було у воді. Плануємо навести лад, будемо тут жити. Це ж наш будинок", — розповідає місцева жителька.
Ще одна жінка показує свій будинок, скоріше те, що від нього залишилося — стіни обавалилися, на підлозі багнюка.
"Немає ні стін, ні стелі. Глина на підлозі. Меблів немає, нічого немає. Будемо ремонтувати, все це виносити", — зі сльозами на очах розповідає жителька.
Можна подумати, що ці кадри з апокаліптичних фільмів, але це страшна реальність, яку принесли росіяни.
В мікрорайоні Острів будівлі були повністю затоплені. І тепер, коли вода віступила вони перетворилися на руїни. А на вулицях замість асфальту тепер мул, який нанесло з річки.
Фото і відео: Ян Доброносов
Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС було змито склади зброї російських окупантів і тепер течією в морі та до берегів несе боєприпаси та міни.
Крім того, МОЗ попереджає про можливий спалах інфекційних хвороб. Мешканцям рекомендують очищувати і знезаражувати питну воду.