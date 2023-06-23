Вода відійшла і забрала житло: ексклюзивні кадри після затоплення в Херсоні (репортаж)

"Велика вода" забрала у місцевих жителів будинки.

Після того, як росія підірвала Каховську ГЕС, вода з Дніпра повністю затопила декілька районів у Херсоні. Зокрема, найбільше постраждали прибережні райони міста — Корабельний та Річпорт.

Коли "велика вода" відступила, всі побачили жахливі наслідки російського теракту. Місцеві втратили своє житло, замість будинків — зруйновані стихією стіни та багнюка.

Херсонці, які пережили російську окупацію та постійні обстріли, а тепер ще й великий потоп, починають наводити лад та рятують вцілілі речі.

На Херсонщині побував і фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Як Херсон оговтується після затоплення дивіться у репортажі.

Херсонці повертаються додому

Ось так виглядають будинку всередині

Стелю і стіни змило водою

На подвірьях стоять "припарковані" човни

Жителі намагаються врятувати особисті речі

Цілі родини разом із рятувальниками розчищують помешкання від мулу. І це відбувається під постійними обстрілами російських терористів. Деякі будинки повністю знищені, люди втратили майно — все, що наживали роками. А вцілілі речі виносять на вулицю, щоб просушити.

"Прибираємо. Стеля обвалилася, все повністю було затоплене, навіть горище. Все було у воді. Плануємо навести лад, будемо тут жити. Це ж наш будинок", — розповідає місцева жителька.

Херсон після затоплення

Ще одна жінка показує свій будинок, скоріше те, що від нього залишилося — стіни обавалилися, на підлозі багнюка.

"Немає ні стін, ні стелі. Глина на підлозі. Меблів немає, нічого немає. Будемо ремонтувати, все це виносити", — зі сльозами на очах розповідає жителька.

Жінка стоїть біля свого зруйнованого будинку

На підлозі — густий шар багнюки

Після потопу багато будинків не придатні до життя

Можна подумати, що ці кадри з апокаліптичних фільмів, але це страшна реальність, яку принесли росіяни.

В мікрорайоні Острів будівлі були повністю затоплені. І тепер, коли вода віступила вони перетворилися на руїни. А на вулицях замість асфальту тепер мул, який нанесло з річки.

Знищено все майно, яке люди наживали роками

Херсон після затоплення

На вулицях Херсона замість асфальту тепер мул

Фото і відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС було змито склади зброї російських окупантів і тепер течією в морі та до берегів несе боєприпаси та міни.

Крім того, МОЗ попереджає про можливий спалах інфекційних хвороб. Мешканцям рекомендують очищувати і знезаражувати питну воду.