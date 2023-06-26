Сальдо поздно на что-то надеяться: ВСУ могли выйти на левый берег Днепра в Херсонской области

На возможный успех наших воинов намекнули и в Офисе президента

Под постоянными обстрелами врагом Херсона Вооруженные Силы Украины, возможно, вчера, 25 июня, наконец, начались закрепляться на левом берегу Днепра.

Об этом заявили участники партизанского движения "Атеш".

"Агенты движения "Атеш" подтверждают, что ВСУ на левом берегу Днепра. Сальдо поздно на что-то надеяться", – говорится в их заявлении, которое появилось в 23.11 вечером в воскресенье, 25 июня.

Незадолго до этого глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал флаг Украины без комментариев – что можно трактовать и как намек на правдивость информации партизан.

Также в такое позднее время мониторинговый телеграмм-канал monitor сообщил, что на Левобережье Херсонской области слышны взрывы.

Сами же оккупанты в одном из своих каналов заявили, что на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста украинские военные не менее трех суток удерживают "небольшой плацдарм". Оккупанты написали, что покинули его из-за постоянных обстрелов украинской артиллерии и угрозы окружения их сил.

Поэтому, сопоставляя факты из разных источников, можно сделать вывод о том, что ВСУ начали закрепляться на левом берегу. Но, вероятно, лучше дождаться утра, когда будет официальное подтверждение информации.

Ранее "Телеграф" рассказывал об успехах украинских воинов под Бахмутом, где враг даже вынужден подтягивать дополнительные силы, пытаясь удержать город.