СБУ опубликовала черный список организаций россии, несущих угрозу Украине: кто в него попал
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В списке находятся 5 политсил и 8 общественных объединений страны-агрессора
Служба безопасности Украины создала список российских партий и общественных организаций, которые поддерживают войну против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ведомстве отметили, что эти организации угрожают государственной безопасности страны.
Всего в списке находятся 5 политсил и 8 общественных объединений страны-агрессора:
1. политическая партия "Единая россия";
2. политическая партия "Справедливая россия – патриоты – за правду";
3. политическая партия "Либерально-демократическая партия России";
4. политическая партия "Новые люди";
5. политическая партия "Коммунистическая партия русской федерации";
6. общественная организация "Молодая гвардия единой россии";
7. добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства";
8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";
9. общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";
10. общественная организация "российский союз молодежи";
11. публичное движение "общероссийский народный фронт";
12. благотворительный фонд "Добро и дело";
13. общественная организация "Русская ассоциация защиты религиозной свободы".
"Установлено, что цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение Украинской государственности и граждан нашей страны", — говорится в сообщении.
С этого времени любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений теперь запрещена на территории Украины. Кроме этого, с вышеуказанными организациями рф запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.
Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ провела масштабную операцию в Днепре. Были проведены десятки обысков, а среди задержанных, в том числе, полицейские.
Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении путинисту александру дугину.