СБУ опубликовала черный список организаций россии, несущих угрозу Украине: кто в него попал

В списке находятся 5 политсил и 8 общественных объединений страны-агрессора

Служба безопасности Украины создала список российских партий и общественных организаций, которые поддерживают войну против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что эти организации угрожают государственной безопасности страны.

Всего в списке находятся 5 политсил и 8 общественных объединений страны-агрессора:

1. политическая партия "Единая россия";

2. политическая партия "Справедливая россия – патриоты – за правду";

3. политическая партия "Либерально-демократическая партия России";

4. политическая партия "Новые люди";

5. политическая партия "Коммунистическая партия русской федерации";

6. общественная организация "Молодая гвардия единой россии";

7. добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства";

8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";

9. общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";

10. общественная организация "российский союз молодежи";

11. публичное движение "общероссийский народный фронт";

12. благотворительный фонд "Добро и дело";

13. общественная организация "Русская ассоциация защиты религиозной свободы".

"Установлено, что цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение Украинской государственности и граждан нашей страны", — говорится в сообщении.

С этого времени любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений теперь запрещена на территории Украины. Кроме этого, с вышеуказанными организациями рф запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ провела масштабную операцию в Днепре. Были проведены десятки обысков, а среди задержанных, в том числе, полицейские.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении путинисту александру дугину.