Масштабная операция СБУ в Днепре: десятки обысков, задержаны полицейские (фото)

В Украине нейтрализовали преступную организацию

В Днепре продолжаются массовые задержания полицейских. Спецслужбы раскрыли наркогруппировку, действовавшую "под крышей" местных правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как стало известно, СБУ совместно с ГБР и по материалам внутренней безопасности Нацполиции нейтрализовали преступную организацию, специализировавшуюся на массовом сбыте психотропных веществ в Днепропетровской области.

Выяснилось, что деятельность группировки координировали 4 чиновника одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области.

"Преступная группировка наладила продажу оптовых и розничных партий метамфетамина. Реализацию психотропов осуществляли через разветвленную сеть наркодилеров на территории региона. Кроме того, злоумышленники обустроили "стационарный пункт" по сбыту запрещенных веществ в одном из городских СТО. Там клиентам разрешали сразу "попробовать" приобретенный "товар". Таким образом, организаторы наркобизнеса ежемесячно получали более 1,5 млн грн прибыли", — установили правоохранители.

В "гости" к подозреваемым наведался спецназ СБУ и задержал 9 человек, включая упомянутых правоохранителей.

"В результате свыше 30 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в местах сбыта психотропов обнаружено более 50 подготовленных к продаже слип-пакетов с метамфетамином и другие доказательства преступлений", — рассказали в СБУ.

В настоящий момент фигурантам было сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:

▪️ ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),

▪️ ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),

▪️ ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Теперь правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет, а также конфискация имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ раскрыла целую сеть предателей, которая шпионила за Яворовским полигоном.

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