В Днепре СБУ массово задерживает полицейских — СМИ

Официальных комментариев пока не поступало

В Днепре сотрудники Службы безопасности начали массово задерживать полицейских якобы по подозрению в причастности к наркоторговле в городе.

Как сообщают местные telegram-каналы, известно о том, что представители СБУ задержали около 20 правоохранителей.

Сообщается о том, что правоохранители якобы были причастны к "крышеванию" наркоторговли на территории Днепра и области. По некоторой информации, среди задержанных есть работники в Соборном отделении городской полиции.

В настоящее время подтвердить или опровергнуть эти данные не представляется возможным, поскольку официальных комментариев от полиции или Службы безопасности не поступало.

Как сообщалось ранее, накануне Служба безопасности раскрыла сеть российских информаторов, которые вели постоянное наблюдение за Яворовским полигоном во Львове. Двух украинских военных и врача российская разведка завербовала еще до начала полномасштабного вторжения, после того, как злоумышленников поймали "на горячем" им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.