Укр

В Днепре СБУ массово задерживает полицейских — СМИ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
СБУ задержала полицейских в Днепре Новость обновлена 18 июня 2023, 23:59
СБУ задержала полицейских в Днепре

Официальных комментариев пока не поступало

В Днепре сотрудники Службы безопасности начали массово задерживать полицейских якобы по подозрению в причастности к наркоторговле в городе.

Как сообщают местные telegram-каналы, известно о том, что представители СБУ задержали около 20 правоохранителей.

Сообщается о том, что правоохранители якобы были причастны к "крышеванию" наркоторговли на территории Днепра и области. По некоторой информации, среди задержанных есть работники в Соборном отделении городской полиции.

В настоящее время подтвердить или опровергнуть эти данные не представляется возможным, поскольку официальных комментариев от полиции или Службы безопасности не поступало.

СБУ задержала полицейских в Днепре
СБУ задержала полицейских в Днепре

Как сообщалось ранее, накануне Служба безопасности раскрыла сеть российских информаторов, которые вели постоянное наблюдение за Яворовским полигоном во Львове. Двух украинских военных и врача российская разведка завербовала еще до начала полномасштабного вторжения, после того, как злоумышленников поймали "на горячем" им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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#СБУ #Полиция #Днепр