СБУ официально взялась за дугина: по каким статьям хотят наказать путиниста

Идеолог "рашизма" александр дугин уже 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении путинисту александру дугину, который прославился своими скандальными заявлениями об Украине и войне. Он скрывается от правосудия на территории рф, но украинские правоохранители делают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности.

Об этом сегодня, 14 июня, сообшили в пресс-службе СБУ.

В ходе расследования была собрана доказательная база на главу прокремлевской международной организации "евразийское движение" дугина. Он является одним из ключевых идеологов агрессивной политики рф и геноцида украинского народа.

"В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками", — говорится в сообщении.

В начале полномасштабного вторжения он один из первых публично выразил свою поддержку оккупационным группировкам россии и оправдывал их военные преступления. Отмечается, что дугин открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев и инфраструктуры страны.

С помощью языково-лингвистические экспертизы удалось подтвердить факты преступной деятельности александра дугина. На основании собранных доказательств, СБУ сообщила ему о подозрении по двум статьям:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

В пресс-службе подчеркнули, что хоть дугин и скрывается в россии от правосудия, но правоохранители уже проводят комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дочь александра дугина Дарью взорвали в автомобиле в Подмосковье вечером 20 августа 2022 года. От полученных травм она скончалась на месте. Тут же россияне стали обвинять в случившемся Украину, но в Офисе президента опровергли эти обвинения.