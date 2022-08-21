Восстановление Империи, путин — бог, а Украины вовсе нет: ТОП-7 скандальных заявлений путиниста Дугина

Рассчитывать на то, что смерть родной дочери повлияет на мнение Дугина, не приходится

Российский политолог и "философ" Александр Дугин, накануне потерявший во время взрыва авто свою дочь Дарью, считается духовным наставником диктатора владимира путина. Это при том, что в сети не найти их общих снимков, а сам путин практически никогда не упоминает имени Дугина. Зато политолог управляется за двоих (и даже больше) — рассказывает о восстановлении империи, "правильных" решениях российского президента и том, что Украины, как государства, попросту не существует.

"Телеграф" проанализировал несколько его крупных материалов (поверьте, было тяжело, — прим. авт.), чтобы позволить читателям осознать, насколько сильна кремлевская пропаганда и какие идеи вообще витают в головах у отпетых путинистов. Предупреждаем: чтение дальнейшего материала может быть опасным для вашего ментального здоровья, следите за потоком мыслей Дугина с особой осторожностью!

О пропаганде в российских медиа

Главный идеолог российского фашизма даже не пытался скрывать, что в стране пытаются установить диктатуру, затыкая рты неугодным медиа.

Год назад в августе 2020 Госдепартамент США выпустил специальный доклад, который назывался "Колонны русской дезинформации и пропагандистской экосистемы". В докладе "разоблачались" русские СМИ и отдельные сайты, – от солидной RT до моих скромных (в основном филоcофских ресурcов, таких как geopolitica.ru и личные аккаунты в соцсетях), -которым вменялось в вину стремление распространить влияние России на весь мир, параллельно вытесняя и ограничивая влияние глобальных западных информационных структур. Тогда же, явно под влиянием этого доклада, были отключены мои аккаунты в youtube, twitter, и даже почта на google. Оправдываться не имеет смысла. Лучше признать и официально утвердить, что у нас есть своя истина, свой взгляд и критерии, которые и надо отстаивать в мировом масштабе любой ценой. И сразу картина идеологического противостояния приобретет понятный и логичный вид. Пропаганда так пропаганда, а отличие информации от дезинформации измеряется тем, кто более успешен в продвижении своей точки зрения. С позиции России, все направленное против нас и наших интересов это и есть дезинформация и агрессивная пропаганда. Если же эта вражеская пропаганда через иноагентов проникает на нашу территорию, она должна быть жестко запрещена. - Август 2021

О российской "демократии"

Любитель империализма и приверженец единоличного правления путина, Дугин отрицает жизнеспоснобность демократической системы в рф. Он холит и лелеет воспоминания о коммунистической партии СССР, надеясь установить такую же систему сейчас с помощью "Единой россии".

Проблема с российскими выборами состоит в том, что русской политической культуре и традиции совершенна чужда идея представительской демократии и особенно партийной представительской демократии. […] Русские люди не понимают партий. Это нечто чуждое, безличное, отвлеченное. И уже поэтому нечто ложное, поддельное, порочное. Нечто, чего лучше бы не было. […] Партийная демократия для русского человека это что-то вроде маньяка, готового расчленить общество, народ, страну. Да и сами партии как бы подтверждают это: дробятся изнутри, раскалываются, бьются за единоличное лидерство. Партия — это отвратительно. В том числе и эстетически. И никакими усилиями не заставить нас отказаться от нашей брезгливости. Другое дело, когда партия одна. […] Наша этика такова: прекрасно то, чему стоит хранить верность всю жизнь. Остальное соблазн и падение. Поэтому в России либо не должно быть партий вообще – есть государство, есть церковь, есть народ, и к этому следовало бы добавить Земство, либо должна быть только одна. Но одна партия это уже не партия, не часть. Это целое, это и есть сам народ или само государство. Такая модель устойчива и имеет будущее. Остальное нет. - Август 2021

Александр Дугин во время одного из интервью

О состоянии нынешней российской элиты

К слову, иногда Александр Дугин "рождал" вполне логичные идеи, хотя и продвигал их под своим особым соусом. При этом он, гордясь, говорил правду, которой в приличном обществе стеснялись бы.

Совершенно очевидно, что современная российская элита представляет собой нечто патологическое. Она сложилась в 90-е годы и являет собой продукт распада советского общества. Ее типичные фигуры — выходцы из коррумпированного чиновничества, криминалитета и прямых агентов влияния Запада, наскоро переквалифицировавшихся из "коммунистов" и "комсомольцев" в либералы. С приходом Путина в России изменилось многое, но элита осталась прежней. […] У ее истоков стояли неизвестность, нищета, ничтожность, озлобленность и безысходность. […] Сегодня почти всем ясно, что с такой элитой Россия обречена. Весь ресурс она исчерпала, а социальные лифты привинтила к нулевому уровню намертво. Она будет стоять до конца там, где стоит, чего бы ей это ни стоило. Это и создает привкус социальной депрессии, который переживается особенно остро в условиях пандемии. […] Народ такая элита явно не устраивает, но по своей воле она не уйдет. Однако ей пока хватает сил предотвратить формирование на периферии общества контр-элиты – как бы то ни было либеральной, правой (патриотической) или левой (социалистической). Любое поползновение в этом направлении правящий слой давит безжалостно. […] Пока 90-е живы, никакого будущего не наступит. Все начнется лишь тогда, когда эта мутная волна исчезнет в небытии. Тогда и можно будет что-то осмысленное предпринять для подготовки такой элиты, которая по-настоящему нужна России. - Октябрь 2021

О своем любимом "евразийстве"

Как известно, Дугин является особым поклонником теории единого "Евразийского государства", в основе которого лежит необходимость воссоздать Советский Союз, канувший в Лету, и добавить к нему другие страны Европы. Во главе всего этого "философ", конечно же, видит российских граждан (имперализм неизлечим, — прим авт.).

Если у России будет своя собственная, не имитирующая и не копирующая западные, идеология, то только евразийство. В чем состоит актуальность евразийства? Во-первых, евразийцы, продолжая линию русских славянофилов и Леонтьева с Данилевским, с самого начала утверждали, что Россия, Россия-Евразия есть самостоятельная цивилизация, принципиально отличная от Запада, равно как и от Востока. Россию надо сравнивать не с одной из западных держав, а с Западом в целом или с одной из восточных цивилизаций, например, с китайской цивилизацией или исламским миром. […] В-четвертых, евразийцы утверждали, что необходимо любой ценой сохранять и укреплять единство Евразии, – то есть России как цивилизации, как пространства, более или менее совпадающего с территорией Российской Империи, противодействуя сепаратизму и славян, и неславян. При этом еще сто лет назад евразийцы вели яростную полемику с украинскими националистами, доказывая ошибочность, вредность и тупиковость их претензий на "незалежность". - Декабрь 2021

Одно из последних фото Александра Дугина с дочерью Дарьей, которая поддерживала его идеи

О признании "Л-ДНР"

Александр Дугин является весьма известным поклонником оккупации Донбасса, и все последние восемь лет яро поддерживал пророссийских боевиков в регионе. То, что "независимость" незаконных образований не была признана еще в 2014-м, он считает большой ошибкой, поэтому весьма радовался, когда накануне полномасштабного вторжения Кремль таки принял знаковый закон.

Заметки, которые я писал весной 2014 года, составили целую книгу "Украина: моя война." […] При слове "Новороссия" я все эти годы испытывал острую боль — физическую. Я не мог понять нашу власть, почему она остановила то, что не должна была, и не сделала то, что очевидно должна была. Не понимаю и сейчас. Мне было совершенно очевидно, что так все не останется. Мое последнее выступление на федеральных каналах (на Первом) звучало так: "Потеряем Донбасс, потеряем Крым. Потеряем Крым, потеряем Россию." Вот именно в силу своего содержания оно и стало последним. Далее начались Минские переговоры. Но тогда я уже перестал говорить что-либо на эту тему. Из одного неправильного решения логически вытекало другое. Все было бесполезно. Кремль был не готов действовать решительно в ситуации, которая геополитически была кристально ясной. Глобалисты отняли у нас Украину. И пока мы не вернем все назад, они не успокоятся, и будут наседать дальше. […] И вот теперь с опозданием на 7 кошмарных лет Кремль делает то, что должен был сделать давно. Вот она страшная цена фразы "лучше поздно, чем никогда". Но и правда, лучше чем никогда. Лучше. Фактически сегодня мы признали ДНР и ЛНР. Причем в границах до начала карательной операции. Гражданское население стремительно покидает Донбасс. Это значит именно то, что вы подумали. Вот только сейчас мы преодолели точку невозврата. Назад повернуть уже нельзя. Поздно. Мы вступили в Русскую Весну-2. - 23 февраля 2022

О начале "спецоперации"

Как мы уже упоминали, в речах Дугина иногда проскальзывает зерно истины. Как, к примеру, оценка общей государственности Украины, которая никогда не приемлет имперства на своей территории. Впрочем, у рашистов — свой взгляд на вещи. Но уже радостно то, что они понимают — эта война для них станет последней.

Президент Путин обозначил цели военной операции на Украине: демилитаризация и денацификация. Это вполне конкретная программа. Для проведения принудительной (а все методы кроме прямого принуждения исчерпаны и не дали никакого эффекта) демилитаризации необходим полный военно-стратегический контроль надо всей территорией. Для денацификации – полный политический и административный контроль над всей страной. Это не просьба и не пожелание. Это приказ. И чтобы обеспечивать его выполнение, необходимо иметь прямую и ясную форму иерархии. Конечно, пока идут военные действия, о реализации поставленных целей говорить рано, но не думать об этом вообще, было бы безответственно. Цена этой операции огромна. Люди погибают и будут погибать, увы, еще и еще, пока не будет достигнута полная и сокрушительная (необратимая!) победа. И вот тут-то и начнется, быть может, самое главное. Чтобы не упустить победу, необходимо иметь четкий план действий.[…] Путин совершенно верно называет ту Украину, которую мы сейчас освобождаем от хунты, Анти-Россией. Но другой Украины просто не может быть. Украина и как проект, и как реальность была, есть и может быть только и исключительно Анти-Россией. В противном случае, зачем вообще иметь независимую государственность? Следовательно, победить Украину и сохранить Украину это логическое и геополитическое противоречие. Конечно, можно многократно ослабить военный потенциал и настоять на наказании преступников из числа националистов и карателей. Но через какое-то время, если просто оставить Украину – пусть и под контролем промосковских сил, — все снова повторится. Есть логика в политических процессах Украины. И дело не в элитах, а в самой государственности. […] Однако военные операции, подобные той, что развертывается сейчас, могут быть только один раз. Поэтому у Москвы есть только одна попытка решить украинский вопрос. Последняя. И никакого Януковича 2.0 мы позволить себе не можем. Я убежден, что решение лежит в направлении создания Восточно-Славянского Союза, куда вошли бы Россия, Украина и Беларусь. […] - 26 февраля 2022

Дугин с оружием

О "философских" смыслах российско-украинской войны

Этот текст датирован августом 2022 года и является одним из последних у Дугина перед кончиной его дочери. Наверняка слома в понимании ситуации у идеолога-путиниста не произойдет, но все же весьма любопытно за этим понаблюдать.

СВО неразрывно связана с таким концептом как "конец истории". Дело в том, что глобализм, […] настаивает на полном объединении человечества под началом Мирового Правительства с повсеместным распространением либеральной идеологии и системы правил и норм, на ней основанных – включая гендерную политику, ЛГБТ+, крайний индивидуализм и трансгуманизм. А это и есть "конец истории", который явно преждевременно, но все же вполне логично и был описан еще в начале 90-х Фрэнсисом Фукуямой. Конец истории – это победа либерализма и Запада в мировом масштабе, что предполагает упразднение каких бы то ни было идеологических, геополитических, экономических и социо-культурных альтернатив. […] Россия при Путине стала очевидной преградой на пути конца истории, а после начала СВО и вовсе бросила этому проекту прямой вызов. […] По Гегелю история есть процесс развертывание Духа, который проходит через природу, смену религий и цивилизаций. […] Пройдя множество испытаний и диалектических поворотов, Дух, движущий человечеством, воплотится в конце концов в Абсолютной Монархии, в мировой Империи, которая станет Империей Духа. Власть в ней будет передана высшему самодержцу, просвещенному монарху-философу. […] И вот тут появился Путин. Путин – это философское явление, поворотный момент в истории мысли, в сложной битве идей и мировоззрений. С самого первого момента у власти он начал восстанавливать суверенитет России. Но это означало откладывание конца истории, противодействие либеральному тоталитаризму, глобализму и Мировому Правительству. Путин вел эту линию осторожно, часто маскируя намерения и планы – как чекист и как убежденный реалист. Иногда, казалось, что он готов пойти на встречу глобалистам, но в следующий момент, оказывалось, что это снова только маневр. […] Это значит, что СВО как философское явление знаменует собой возвращение Империи. Возвращении России в Империю, полное восстановление нашей мессианской футуристической судьбы. […] СВО – битва за смысл конца истории. Великое философское сражение. Пора закрывать страницу исключительно материалистических, энергетических и экономических интерпретаций – это не просто вульгарно, это ошибочно. История есть история идей. Спросят, а причем тут Украина? Вообще не причем. Ее нет. Но она будет в составе нашей новой Империи. Только там в философском Царстве развернувшегося Духа, в Империи смыслов она возродится, расцветет. А пока — ну что мы хотим от террористического режима, возглавляемого комиком… Это недоразумение. Но самой Украине суждено было стать театром фундаментальной метафизической схватки. Я думаю, все дело в географии. Мы ведем борьбу за возвращение нашей исторической Киевской колыбели – из-под власти глобалистов под власть Империи Духа. Киев начало нашей истории. А значит, и ее конец. - 14 августа 2022

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в сети отреагировали на новость о гибели Дарьи Платновой, дочери Александра Дугина. Спойлер — особой печали украинцы и жители других стран не высказывают.