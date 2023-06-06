"Сливали" все: СБУ раскрыла целую сеть предателей, которая шпионила за Яворовским полигоном (видео, фото)

СБУ раскрыла агентурную сеть россиян

Внимание россиян уже долгое время приковано к Яворовскому полигону во Львовской области. рф не только наносила по нему масштабные удары, но, и как оказалось, шпионила за ним с помощью своих агентов. Впрочем, их удалось раскрыть украинской контрразведке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как стало известно, еще перед началом полномасштабного вторжения российские агенты ГРУ завербовали двух украинских военных и врача, которые в составе разных подразделений дислоцировались на территории Яворовского военного полигона. Уже после 24 февраля 2022 года они собирали информацию, интересовавшую разведку страны-агрессора.

"Каждый из них имел свою "линию" разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для связи использовали мессенджеры", — сообщают в СБУ.

Так, например, один из агентов регулярно передавал агрессору локации отдельных подразделений украинских защитников на территории полигона. Кроме того, злоумышленник пытался собирать сведения о результатах международного военного сотрудничества Сил обороны.

"СБУ разоблачила российского агента во время выполнения им вражеской разведзадачи", — говорится в сообщении.

Другая фигурант пыталась передать своему "куратору" сведения о визитах военно-политического руководства Украины в одно из медучреждений в регионе.

А третий, являясь должностным лицом учебного подразделения украинских войск, "сливал" разведке рф информацию о развертывании боевых частей Сил обороны и локации военной техники.

В настоящий момент все участники агентурной группы были разоблачены. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы писали о том, что агент ФСБ тренировал украинских воинов и искал западное оружие.

Также мы сообщали, что в Польше раскрыли российских шпионов.