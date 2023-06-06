"Зливали" все: СБУ розкрила цілу мережу зрадників, яка шпигувала за Яворівським полігоном (видео, фото)

СБУ розкрила агентурну мережу росіян

Увага росіян вже довгий час прикута до Яворівського полігону у Львівській області. Росія не тільки завдавала по ньому масштабних ударів, але, як виявилося, шпигувала за ним за допомогою своїх агентів. Втім, їх вдалося розкрити українській контррозвідці.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як стало відомо, ще перед початком повномасштабного вторгнення російські агенти ГРУ завербували двох українських військових та лікаря, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону. Вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора.

"Кожен із них мав свою "лінію" розвідувально-підривної діяльності проти України. Для зв’язку використовували месенджери", — повідомляють у СБУ.

Так, наприклад, один із агентів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім того, зловмисник намагався збирати інформацію про результати міжнародного військового співробітництва Сил оборони.

"СБУ викрила російського агента під час виконання ним ворожої розвідзавдання", — йдеться у повідомленні.

Інша фігурант намагалася передати своєму "куратору" відомості про візити військово-політичного керівництва України до однієї з медустанов у регіоні.

А третій, будучи посадовцем навчального підрозділу українських військ, "зливав" розвідці росії інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локацію військової техніки.

Наразі всіх учасників агентурної групи було викрито. Зловмисникам загрожує до 15 років в’язниці чи довічний ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що агент ФСБ тренував українських воїнів та шукав західну зброю.

Також ми повідомляли, що у Польщі розкрили російських шпигунів.