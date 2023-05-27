Наші очі є повсюди: Малюк розповів, як СБУ працює на окупованих територіях

Для отримання потрібної інформації вдало використовуються всі сучасні методи документування

Служба безпеки України успішно працює на тимчасово окупованих та деокупованих територіях, приміняючи для цього весь наявний арсенал технічних засобів та передових розвідувальних технологій.

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів журналісту Дмитру Комарову в рамках спецпроєкту "Рік. За кадром. Глава СБУ".

Задля прикладу Василь Малюк розповів, як СБУ працювала в Херсоні після деокупації, де залишилось багато колаборантів.

"Хтось не встиг втекти, когось не встигли росіяни забрати, а хтось не встиг зрозуміти рівень професіоналізму нашого документування, коли в нас були вже повні томи матеріалів, а вони залишились на місці, розуміючи, що ворог відійшов", — розповів він.

Серед зрадників були колишні поліціянти, колишні співробітники, і ті, хто формував псевдооргани держбезпеки, і псевдоправоохоронні ворожі.

"Нам вдалося їх затримати, оголосити відповідні підозри. Сьогодні ці особи перебувають під вартою, дають відповідні свідчення. Зрозуміло, що хтось надалі залучений у наших контррозвідувальних іграх", — додав Малюк.

Також активно документувався ворожий псевдореферендум, де вони намагалися легітимізувати "російську ганчірку" (триколор рф).

"В день початку псевдореферендуму в них була заготовлена явка, результати і так далі. Вони навіть не розуміють того, що це в нас у матеріалах проваджень саме тому, що вдало використовуються всі сучасні методи документування. У відповідні злочинні групи колаборантів і зрадників ми вводили наших конфідентів", — зазначив Малюк.

Для цього співробітники використовували "москіти" – спеціальні пристрої у комірі, які здійснювали аудіоконтроль. Завдяки їм всі висловлювання зрадників та загарбників здійснювались в онлайн-режимі, документувались і долучались до матеріалів проваджень.

"Вони при цьому всьому розповідали — в нас така явка, в нас все добре — це все ширма, спроба легалізувати "ганчірку"-триколор на нашій території", — розповів очільник СБУ.

"Тобто, наші очі є на тимчасово окупованих територіях повсюди?" – уточнив журналіст.

"Звичайно. Через спеціальні технічні засоби – ця робота здійснюється постійно", — запевнив його голова СБУ.

Нагадаємо, що під час інтерв'ю Василь Малюк розповів, як Україна повертатиме Донецьк, Луганськ та Крим, і які заходити будуть проводитись на деокупованих територіях.