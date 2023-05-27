Наши глаза повсюду: Малюк рассказал, как СБУ работает на оккупированных территориях

Для получения нужной информации успешно используются все современные методы документирования

Служба безопасности Украины успешно работает на временно оккупированных и деоккупированных территориях, применяя для этого весь арсенал технических средств и передовых разведывательных технологий.

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал журналисту Дмитрию Комарову в рамках спецпроекта "Год. За кадром. Глава СБУ".

Для примера Василий Малюк рассказал, как СБУ работала в Херсоне после деоккупации, когда в городе оставалось много коллаборантов.

"Кто-то не успел убежать, кого-то не успели россияне забрать, а кто-то не успел понять уровень профессионализма нашего документирования, когда у нас уже были полные тома материалов, а они остались на месте, понимая, что враг отошел", — рассказал он.

Среди предателей были бывшие полицейские, бывшие сотрудники спецслужб и те, кто формировал псевдоорганы госбезопасности, и псевдоправоохранительные вражеские органы "власти".

"Нам удалось их задержать, объявить соответствующие подозрения. Сегодня эти лица находятся под стражей, дают соответствующие показания. Понятно, что кто-то в дальнейшем привлечен в наших контрразведывательных играх", — добавил Малюк.

Также активно документировался вражеский псевдореферендум, где осуществлялась попытка легитимизировать "русскую тряпку" (триколор россии).

"В день начала псевдореферендума у них была заготовлена явка, результаты и так далее. Они даже не понимают того, что это у нас в материалах производств именно потому, что удачно используются все современные методы документирования. В соответствующие преступные группы коллаборантов и предателей мы вводили наших конфидентов", — отметил Малюк.

Для получения информации сотрудники СБУ использовали "москиты" – специальные устройства в воротнике, которые осуществляли аудиоконтроль. Благодаря им, все высказывания предателей и захватчиков осуществлялись в онлайн-режиме, документировались и приобщались к материалам производств.

"Они при этом всем рассказывали — у нас такая явка, у нас все хорошо — это все ширма, попытка легализовать "тряпку"-триколор на нашей территории ", — рассказал глава СБУ.

"То есть, наши глаза есть на временно оккупированных территориях повсюду?" – уточнил журналист.

"Конечно. Через специальные технические средства – эта работа осуществляется постоянно ", — заверил его глава СБУ.

Напомним, что во время интервью Василий Малюк рассказал, как Украина будет возвращать Донецк, Луганск и Крым, и какие мероприятия будут проводиться на деоккупированных территориях.