СБУ офіційно взялася за дугіна: за якими статтями хочуть покарати путініста

Ідеолог "рашизму" олександр дугін вже 10 років заперечує існування України як суверенної держави та закликає до збройного захоплення країни російськими військами

Служба безпеки України повідомила про підозру путіністу олександру дугіну, який прославився своїми скандальними заявами про Україну та війну. Він ховається від правосуддя на території росії, але українські правоохоронці роблять все можливе, щоб притягнути його до відповідальності.

Про це сьогодні, 14 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

У ході розслідування було зібрано доказову базу на главу прокремлівської міжнародної організації "євразійський рух" дугіна. Він є одним із ключових ідеологів агресивної політики росії та геноциду українського народу.

"У своїх численних виступах, друкованих виданнях та публікаціях він уже понад 10 років заперечує існування України як суверенної держави та закликає до збройного захоплення російськими військами", — йдеться у повідомленні.

На початку повномасштабного вторгнення він один із перших публічно висловив свою підтримку окупаційним угрупованням росії та виправдовував їхні воєнні злочини. Наголошується, що дугін відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців та інфраструктури країни.

За допомогою мовно-лінгвістичної експертизи вдалося підтвердити факти злочинної діяльності Олександра Дугіна. На підставі зібраних доказів СБУ повідомила йому про підозру за двома статтями:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

У пресслужбі наголосили, що хоч дугін і ховається в росії від правосуддя, але правоохоронці вже проводять комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дочку олександра дугіна Дар’ю підірвали в автомобілі в Підмосков’ї ввечері 20 серпня 2022 року. Від одержаних травм вона померла на місці. Тут же росіяни стали звинувачувати в тому, що сталося, але в Офісі президента спростували ці звинувачення.