У Дніпрі СБУ масово затримує поліцейських — ЗМІ

Офіційних коментарів поки що не надходило

У Дніпрі співробітники Служби безпеки почали масово затримувати поліцейських нібито за підозрою у причетності до наркоторгівлі у місті.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, відомо, що представники СБУ затримали близько 20 правоохоронців.

Повідомляється, що правоохоронці нібито були причетні до "кришування" наркоторгівлі на території Дніпра та області. За деякою інформацією серед затриманих є працівники в Соборному відділенні міської поліції.

В цей час підтвердити або спростувати ці дані неможливо, оскільки офіційних коментарів від поліції або Служби безпеки не надходило.

Як повідомлялося раніше, напередодні Служба безпеки розкрила мережу російських інформаторів, які вели постійний нагляд за Яворівським полігоном у Львові. Двох українських військових та лікаря російська розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення, після того, як зловмисників упіймали "на гарячому", їм загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.