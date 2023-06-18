Рус

У Дніпрі СБУ масово затримує поліцейських — ЗМІ

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
СБУ затримала поліцейських у Дніпрі Новина оновлена 18 червня 2023, 23:59
СБУ затримала поліцейських у Дніпрі

Офіційних коментарів поки що не надходило

У Дніпрі співробітники Служби безпеки почали масово затримувати поліцейських нібито за підозрою у причетності до наркоторгівлі у місті.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, відомо, що представники СБУ затримали близько 20 правоохоронців.

Повідомляється, що правоохоронці нібито були причетні до "кришування" наркоторгівлі на території Дніпра та області. За деякою інформацією серед затриманих є працівники в Соборному відділенні міської поліції.

В цей час підтвердити або спростувати ці дані неможливо, оскільки офіційних коментарів від поліції або Служби безпеки не надходило.

СБУ затримала поліцейських у Дніпрі
СБУ затримала поліцейських у Дніпрі

Як повідомлялося раніше, напередодні Служба безпеки розкрила мережу російських інформаторів, які вели постійний нагляд за Яворівським полігоном у Львові. Двох українських військових та лікаря російська розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення, після того, як зловмисників упіймали "на гарячому", їм загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

Теги:
#СБУ #Поліція #Дніпро