Масштабна операція СБУ у Дніпрі: десятки обшуків, затримано поліцейських (фото)

В Україні нейтралізували злочинну організацію

В Дніпрі тривають масові затримання поліцейських. Спецслужби розкрили наркоугруповання, яке діяло "під дахом" місцевих правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як стало відомо, СБУ спільно з ДБР та за матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції нейтралізували злочинну організацію, що спеціалізувалась на масовому збуті психотропних речовин у Дніпропетровській області.

З’ясувалося, що діяльність угруповання координували 4 чиновники одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області.

"Злочинне угруповання налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Крім цього, зловмисники облаштували "стаціонарний пункт" зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу "спробувати" придбаний "товар". Таким чином організатори наркобізнесу щомісяця одержували більше 1,5 млн грн прибутку", — встановили правоохоронці.

У "гості" до підозрюваних навідався спецназ СБУ і затримав 9 осіб, включаючи згаданих правоохоронців.

"У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів виявлено більше 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів", — розповіли в СБУ.

Наразі фігурантам було повідомлено про підозру відразу за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Тепер правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ розкрила цілу мережу зрадників, яка шпигунила за Яворівським полігоном.

Також ми повідомляли, що СБУ затримала у Львові бізнесмена, який продавав у Росії елітні авто.