Место любви и слезных прощаний: трогательный репортаж с вокзала в Краматорске от "Телеграфа"

Девушки с детьми готовы проехать не одну сотню киллометров, чтобы хоть на несколько часов увидеться с любимым человеком

Железнодорожный вокзал в Краматорске, который весной прошлого года стал местом гибели десятков человек, превратился в символ любви и разлуки. Он стал местом, где происходят самые долгожданные встречи и самые болезненные прощания. В 50 км от Краматорска находятся передовые позиции ВСУ, поэтому часто к ним на денек-другой приезжают жены, девушки и родственники, чтобы спустя долгие месяцы разлуки наконец-то увидеть и обнять дорогого сердцу человека.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов в очередной раз стал свидетелем трогательных встреч и прощаний на вокзале в Краматорске. Перрон заполнен влюбленными парочками, которые обнимаются, целуются, плачут и смеются. Мы не можем знать историю каждой из них, но горячие объятия и поцелуи говорят о том, что у украинских защитников есть надежный и верный тыл, где их ждут и будут ждать до победы.

Украинские военные, которые больше года защищают Украину от врага, встречают не только жен или девушек, но и своих детей. В объектив Яна попал украинский боец, который трогательно обнимает маленького сына на вокзале перед разлукой и машет ему в окно, пока поезд не увезет малыша в безопасное место. А его папа продолжит защищать страну, чтобы у мальчика было светлое будущее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на вокзале в Краматорске военный сделал предложение своей девушке. Она согласилась стать для защитника Украины женой и надежной опорой по жизни. Все присутствующие на перроне поздравили пару аплодисментами.