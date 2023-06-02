Місце кохання та слізних прощань: зворушливий репортаж з вокзалу у Краматорську від "Телеграфа"

Дівчата з дітьми готові проїхати не одну сотню кілометрів, щоб хоч на кілька годин побачитися з коханою людиною

Залізничний вокзал у Краматорську, який навесні минулого року став місцем загибелі десятків людей, перетворився на символ кохання та розлуки. Він став місцем, де відбуваються найочікуваніші зустрічі та найболючіші прощання. У 50 км від Краматорська знаходяться передові позиції ЗСУ, тому часто до них на день-другий приїжджають дружини, дівчата і родичі, щоб через довгі місяці розлуки побачити і обійняти дорогу серцю людину.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов вкотре став свідком зворушливих зустрічей та прощань на вокзалі у Краматорську. Перон заповнений закоханими парочками, які обіймаються, цілуються, плачуть та сміються. Ми не можемо знати історію кожної з них, але гарячі обійми та поцілунки говорять про те, що українські захисники мають надійний і вірний тил, де на них чекають і чекатимуть до перемоги.

Українські військові, які понад рік захищають Україну від ворога, зустрічають не лише дружин чи дівчат, а й своїх дітей. До об’єктиву Яна потрапив український боєць, який зворушливо обіймає маленького сина на вокзалі перед розлукою і махає йому у вікно, поки поїзд не відвезе малюка в безпечне місце. А його тато продовжить захищати країну, щоб хлопчик мав світле майбутнє.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на вокзалі у Краматорську військовий зробив пропозицію своїй дівчині. Вона погодилася стати для захисника України дружиною та надійною опорою у житті. Усі присутні на пероні привітали пару оплесками.