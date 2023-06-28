Среди жертв – трое детей: количество погибших в Краматорске серьезно возросло (фото)

Ракетный удар по Краматорску забрал жизни детей

Спасатели продолжают разбирать завалы после вчерашнего удара оккупантов по центру Краматорска. На утро 28 июня число жертв ужасной трагедии возросло до восьми.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"По состоянию на 7:00 известно о 8 погибших, из них трое детей. Еще 56 человек получили ранения.

Задействованы все профильные службы: спасатели, психологи, полицейские парамедики, взрывотехники, следователи и криминалисты", — отметил он.

По словам главы Министерства внутренних дел, под завалами еще могут быть люди, поэтому спасательные работы не прекращаются.

По уточненным данным, в результате удара по городу погибли двое детей 2008 года рождения и один — 2011 года рождения. В числе пострадавших ребенок 2022 года рождения. Из под завалов ночью удалось достать живыми трех пострадавших.

Напомним, что всего по Краматорску было нанесено два ракетных удара, один из которых пришелся на заведение общественного питания в центре города, а второй — по пригороду.

Ранее "Телеграф" писал о том, что утром 26 июня под массированным ударом врага оказался Херсон.