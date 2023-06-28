Серед жертв – троє дітей: кількість загиблих у Краматорську серйозно зросла (фото)

Ракетний удар по Краматорську забрав життя дітей

Рятувальники продовжують розбирати завали після вчорашнього удару окупантів по центру Краматорська. На ранок 28 червня кількість жертв жахливої трагедії зросла до восьми.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Станом на 7:00 відомо про 8 загиблих, з них троє дітей. Ще 56 людей зазнали поранень.

Задіяні всі профільні служби: рятувальники, психологи, поліцейські парамедики, вибухотехніки, слідчі та криміналісти", — зазначив він.

За словами голови Міністерства внутрішніх справ, під завалами ще можуть бути люди, тож рятувальні роботи не припиняються.

За уточненими даними, внаслідок удару по місту загинули двоє дітей 2008 року народження та один — 2011 року народження. Серед постраждалих дитина 2022 року народження. З-під завалів вночі вдалося дістати живими трьох постраждалих.

Нагадаємо, що всього по Краматорську було завдано два ракетні удари, один з яких припав на заклад громадського харчування в центрі міста, а другий — по передмісті.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 26 червня під масованим ударом ворога опинився Херсон.