Удар по Краматорску: полиция показала видео первых минут после обстрела

Силовики и очевидцы оперативно ринулись разбирать завалы, чтобы спасти людей

Появились кадры первых минут после удара россиян по Краматорску 27 июня. Город был обстрелян ракетами С-300 из-за чего погибли 12 человек и еще 65 получили ранения.

Видео опубликовало МВД Украины. Последствия удара зафиксировали бодикамеры патрульных, которые ринулись на помощь.

На фоне слышны звуки сигнализации, которая сработала из-за мощного взрыва. Возле кафе, по которому и попали россияне, собралась толпа прохожих. Некоторые посетители выбрались самостоятельно — у них разорваны вещи, есть ссадины и они все в пыли.

Возле входа в кафе собрались полицейские и военные, которые тут же зашли внутрь, чтобы спасти оставшихся посетителей. Они начали разбирать завалы, не дожидаясь спасателей, так как под ними были люди, которые звали на помощь. Поднимали тяжелые плиты, выбрасывали на улицу остатки техники и оформления кафе и все время кричали, чтобы пострадавшие могли их услышать и отозваться. К силовикам присоединились и неравнодушные горожане, а позже и спасатели.

Всего из-за очередного акта агрессии россиян в Краматорске от ракет С-300 погибли 12 человек, в том числе и сестры-близняшки Анна и Юлия Аксенченко. Ранения получили 65 человек, срди пострадавших также есть дети. Разборы завалов закончились только 29 июня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за обстрела Краматорска пострадали три гражданина Колумбии. Власти страны намерены направить дипломатическую ноту протеста в рф.