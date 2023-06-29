Удар по Краматорску: жертв стало еще больше, спасательная операция завершена (фото)

Спасатели завершили разборы завалов на месте удара по Краматорску 27 июня

На месте ракетного удара по центру Краматорска при разборах завалов обнаружили еще одного погибшего. Общее число жертв страшного теракта россиян составляет 12 человек. По состоянию на 7:20 29 июня поисково-спасательный работы здесь завершены.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Вторые сутки поисково-спасательной операции в Краматорске. Около 4:00 спасатели деблокировали еще одно тело. Количество погибших выросло до 12 человек. Все идентифицированы", — уточнил глава МВД.

Также Клименко добавил, что в результате ракетного удара по Краматорску 27 июня пострадали 65 человек.

Напомним, что ракетный удар по центру города забрал жизни троих детей. Россияне убили двоих детей 2008 года рождения и одного — 2011 года рождения. Также пострадал ребенок 2022 года рождения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в результате удара по Краматорску 27 июня погибли сестры-близняшки, которые приехали в город повидаться с мамой. В сентябре этого года им бы исполнилось по 15 лет.