Только закончили 8 класс: россия убила в Краматорске двух сестер (фото)

Им было всего по 14 лет

Жертвами новой террористической атаки россиян стали дети. Названы имена погибших школьниц в Краматорске.

Об этом сообщает Управление образования Краматорского городского совета в своем Telegram-канале.

Отметим, что настоящему времени уже известно о 10 погибших в результате удара по кафе города. Из них трое — дети. Имена двух из них уже раскрыли. Ими являются две сестры — Анна и Юлия Аксенченко.

Обе они являлись ученицами 8 класса и в сентябре этого года должны были праздновать свое 15-летие. Но российская ракета оборвала их жизни.

"С грустью и невыносимой болью сообщаем о гибели двух сестер Аксенченко Юлию и Анну, учениц Краматорской ООШ №24. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери. Ведь смерть самых родных людей – большое испытание. В этот горький момент разделяем горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что помимо погибших многие люди получили ранения различной степени тяжести (по последним данным 61 человек). Среди них несколько иностранцев. К настоящему времени СБУ уже задержала агента российских спецслужб, который помог врагу скорректировать огонь по кафе в центре Краматорска.