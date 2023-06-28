Писатель, журналистка и политик: трое колумбийцев пострадали от ракетного удара по Краматорску

Колумбийцы в момент прилета вражеской ракеты ужинали в пиццерии

Во результате ракетного удара по Краматорску, совершенного российскими оккупантами 27 июня, в числе пострадавших оказались колумбийцы, которые ужинали в пиццерии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на информацию главы "Центра спасения жизни" Вячеслава Запорожца. Волонтеры этого центра помогали эвакуировать раненных с места происшествия.

Так, одним из пострадавших был колумбийский писатель, эссеист, журналист и редактор Эктор Абад Фасиолинсе, еще одним — политик Серхио Харамильо Каро, занимавший должность советника по нацбезопасности Колумбии с 2010 по 2012 год. Также он руководил мирным процессом между Колумбией и партизанами FARC с 2016 по 2016 год. Кроме того, пострадала колумбийская журналистка Каталина Гомес. Всех их сопровождала украинская писательница Виктория Амелина. Она получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также во время ракетного удара в пиццерии находился журналист из Брюсселя Арно де Декер, который на ряду с другими стал свидетелем преступления российских оккупантов против мирных граждан.

Отметим, что во вторник, 27 июня, захватчики нанесли ракетный удар по общепиту в центре Краматорска, где в тот момент находилось много людей, в том числе и дети. В результате атаки погибли девять человек, из них трое детей. Еще 56 человек получили ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала агента российских спецслужб, который помог врагу скорректировать огонь по кафе в центре Краматорска. Он рассказал, что делал и какую информацию передал оккупантам.