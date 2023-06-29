Колумбия возмущена ударом по Краматорску, где ранены ее граждане: в россии ответили нагло

Президент Колумбии обвинил рф в нарушении правил ведения войны из-за ракетного удара

В Колумбии отреагировали на ранение трех колумбийцев, в результате ракетного удара по пиццерии в Краматорске, в которой иностранцы в тот момент находились. В связи с этим намерены направить дипломатическую ноту протеста рф.

Об этом на своей странице в Twitter написал президент Колумбии Густаво Петро.

"россия напала на трех беззащитных граждан Колумбии. Тем самым нарушает законы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста. Мы ждем в целости и сохранности возвращения в свои дома Серхио, Эктора и Каталины", — написал он.

В то же время посольстве россии в Боготе (столице Колумбии) сделали циничное заявление, назвав поездку колумбийев в Краматорск "безрассудной".

"На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный военно-логистический центр, – не самое подходящее место для дегустации украинской кухни", — заявили в дипмиссии после того, как президент Колумбии поручил направить россии ноту протеста.

Отметим, что 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по общепиту в Краматорске, в котором на тот момент находились писатель, эссеист, журналист и редактор Эктор Абад Фасиолинсе, политик Серхио Харамильо Каро и колумбийская журналистка Каталина Гомес. Они получили ранения. В результате ракетной атаки погибли 12 человек, в том числе трое детей, а количество пострадавших составляет 65 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности задержала агента российской спецслужбы, который был наводчиком ракетного удара по пиццерии в Краматорске.