Колумбія обурена ударом по Краматорську, де поранено її громадян: у росії відповіли нахабно

Президент Колумбії звинуватив рф у порушенні правил ведення війни через ракетний удар

У Колумбії відреагували на поранення трьох колумбійців, внаслідок ракетного удару по піцерії в Краматорську, в якій іноземці на той час перебували. У зв’язку з цим мають намір направити дипломатичну ноту протесту росії.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент Колумбії Густаво Петро.

"росія напала на трьох беззахисних громадян Колумбії. Тим самим порушує закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на цілісність і збереження повернення у свої будинки Серхіо, Ектора та Каталіни", — написав він.

Водночас посольство росії в Боготі (столиці Колумбії) зробило цинічну заяву, назвавши поїздку колумбійців до Краматорська "безрозсудною".

"На наш погляд, прифронтове місто, перетворене на оперативний військово-логістичний центр, — не найкраще місце для дегустації української кухні", — заявили в дипмісії після того, як президент Колумбії доручив направити росії ноту протесту.

Зазначимо, що 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по громадському харчуванню в Краматорську, в якому на той момент перебували письменник, есеїст, журналіст та редактор Ектор Абад Фасіолінсе, політик Серхіо Харамільо Каро та колумбійська журналістка Каталіна Гомес. Вони дістали поранення. Внаслідок ракетної атаки загинули 12 людей, у тому числі троє дітей, а кількість постраждалих становить 65 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки затримала агента російської спецслужби, який був навідником ракетного удару по піцерії у Краматорську.