Росіяни зранку обстріляли Херсон: вдарили по будинках, є жертви (фото)

Кількість травмованих встановлюється

Зранку у вівторок, 4 липня, близько шостої години, російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Загинуло двоє людей.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Херсонської обласної прокуратури.

Росіяни забрали життя двох містян

Уточнюється, що загинули двоє жителів міста — чоловік і жінка. Кількість травмованих встановлюється. Під час артобстрілу також пошкоджено житлові будинки.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями рф.

Як повідомляв "Телеграф", 3 липня російські окупанти вдарили "шахедами" по центру Сум. Під удар потрапили житлові будинки та будівля СБУ. Станом на ранок 4 липня кількість загиблих зросла до трьох, ще 21 людина отримала поранення.

Також ми розповідали, що 27 червня російська армія завдала ракетного удару по центральній частині Краматорська. Місто було обстріляне ракетами С-300, через що загинули 12 людей і ще 65 отримали поранення. Серед загиблих — відома українська письменниця Вікторія Амеліна. Вона померла через кілька днів після удару, від отриманих поранень. За життя письменниці боролися лікарі лікарні Мечникова у Дніпрі, але, на жаль, врятувати її не вдалося.