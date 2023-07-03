У Сумах російський безпілотник влетів у житловий будинок: величезні руйнування

Інформації про жертв чи постраждалих немає

У місті Суми пролунали вибухи після початку повітряної тривоги. Незабаром над містом почали здійматися клуби чорного диму. Як виявилося, внаслідок атаки з боку окупантів було пошкоджено житловий будинок.

Інформацію про це сьогодні, 3 липня, опублікувало видання "Суспільне. Суми". Зазначається, що сигнал повітряної тривоги було оголошено о 10:51 і вже за хвилину в місті пролунали вибухи.

У Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами" підтверджують інформацію.

"У Сумах працювала ППО. Внаслідок атаки кацапського БПЛА пошкоджено житловий будинок. В області йде повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

До речі, ЗМІ поширили фотографію пошкодженого будинку, але влада попросила не публікувати таку інформацію в мережі.

"Дорогі жителі Сумщини! В області триває повітряна тривога! Просимо до відбою не залишати укриттів! Також прохання не викладати фото та відео з місць ймовірних прильотів. Чекаємо на офіційну інформацію!", — пишуть у Сумській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 липня російські загарбники атакували дронами Київ. Частину ворожих повітряних цілей збили на підльоті до столиці, а другу частину — вже над містом.