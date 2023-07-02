Київ вночі атакували дронами: в столиці чули вибухи

Окупанти продовжують практикувати нічний терор

В ніч на неділю, 2 липня, окупанти масовано атакували столицю України ударними дронами. Частину повітряних об’єктів збивали над Києвом, ще частину знищили на підльоті.

Станом на 03:30 неділі інформації про прильоти не надходило, по областях вже оголошено відбій повітряної тривоги. Зазначимо, що атака беспілотниками була достатньо масованою, частина з ворожих об’єктів залітала з Житомирщини, а частина з Черкащини, повідомляють моніторингові сервіси.

Також відомо про удари комплексами С-300 в напрямку Запоріжжя. Інформація про можливі жертви уточнюється.

Зазначимо, що днями речник сил Повітряної оборони Юрій Ігнат заявляв, що росіяни після "урожайного" травня накопичують ракети для нових підступних ударів. Дійсно, порівняно з травнем, в червні росіяни менше обстрілювали українські міста, зокрема й Київ.

Останнім часом нічні атаки російських військ були направлені на пошук та знищення новітніх установок ППО. Зокрема, мова про ЗРК Patriot, які досить щільно закрили небо над Києвом, знищивши в тому числі надзвукові ракети "Кинжал".