Надшвидкі "Кинджали", якими сьогодні гатили по Києву. Що відомо про переможену російську розробку

Українське ППО продемонструвало чудеса, збивши усі ракети

Українська ППО у ніч на 16 травня продемонструвала дива майстерності, збивши цілий залп із шести гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал". Донедавна росіяни називали цю дефіцитну балістичну ракету невловною, але характеристики загадкового ППО виявилися кращими, понизивши страшну атаку в ранг дуже дорогого феєрверка, який налякав тварин у Київському зоопарку.

"Телеграф" розповідає, що відомо про російську ракету, а також, з чим впоралися українські військові у ніч на 16 травня, бо у бік столиці летіли те лише "Кинджали".

Небачена раніше інтенсивність обстрілу

Атака була нетиповою через щільність пуску ракет: стріляли одразу з трьох напрямків – північного, південного та східного. Ракети випускали одночасно з повітря, моря та землі. Всі 18 ракет були перехоплені. Що летіло в українців цієї ночі:

В залпі було одразу 6 ракет Х-47М2 "Кинджал" , їх випустили шість літаків МіГ-31К. Всі "Кинджали" окупанти направили на Київ.

, їх випустили шість літаків МіГ-31К. 3 ракети наземного базування, які були випущені з С-400 або "Іскандер-М".

наземного базування, які були випущені з С-400 або "Іскандер-М". 9 крилатих ракет "Калібр" з кораблів у Чорному морі.

з кораблів у Чорному морі. Дрони-камікадзе "Shahed", здійснювалася розвідка за допомогою БПЛА "Орлан-10" та SuperCam.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому показник є винятковим:

"Робота надзвичайно успішна. Шість "Кинджалів" – це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об’єкти інфраструктури та інші важливі державні об’єкти" – зауважив Ігнат.

Чим особливі дефіцитні Х-47 "Кинджал"

Це дуже дорога та дефіцитна розробка російського оборонпрому, яку застосовують вкрай рідко. Комплекси "Кинджал" з’явилися на озброєнні росіян взимку 2017-2018 років після випробувань. Їх представили як ноу-хау, яке не може збити ніхто у світі — їх розробляли в такий спосіб, щоб їх не могла помітити система ППО.

Гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинджал" Х-47 М несе гіперзвукові ракети. Дальність їхнього польоту від 2 до 3 тисяч км, а швидкість вони можуть розвивати до 14 688 км/год або 4080 м/с. Цілями "Кинджалів" можуть бути як стаціонарні об’єкти, так і надводні цілі (авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати).

Запуск відбувається так: літак-носій (в основному МіГ-31К) розганяється до надзвукової швидкості та запускає ракету, потім вона повинна піднятися на певну висоту і теж розігнатися до гіперзвукової швидкості. Під час польоту ракета "Кинджал" здатна маневрувати по всій траєкторії польоту.

За словами фахівців, на гіперзвук ракета переходить на фінальному етапі польоту. Саме в цей момент її огортає плазма, яка не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій — таким чином система ППО не бачить ракету "Кинджал". Збити ракету можна на початковому етапі траєкторії, коли її випустили з літака.

Характеристики російських "Кинджалів"

Ракети "Кинджал" та система ППО Patriot

Видання Defence Express першим звернуло увагу на те, що українським воїнам вдалося збити гіперзвукову ракету "Кинджал" завдяки системі ППО Patriot, яка нещодавно надійшла на озброєння Сил оборони. Це стало відкриття, бо раніше випадків збиття "Кинджалів" ще не було зафіксовано взагалі.

Так, раніше росія випустила "невловну ракету путіна" під час нічної атаки 4 травня. Її вдалося збити у небі над Київщиною. Згодом з'ясувалося, що перемогти гордість російського оборонпрому зміг зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Україні люб'язно надали Сполучені Штати. Спочатку інформацію про збиття "Кинджалів" офіційно не підтверджували, але після публікації збитих уламків на офіційних ресурсах їх впізнали військові аналітики.

Після цього випадку багато хто, наприклад, видання Jerusalem Post, засумнівалися у тому, що "Кинджали" дійсно гіперзвукові. Видання припускає, що ракета справді може бути грізною зброєю, але це далеко не той нестримний комплекс, як заявляла росія. Адже гіперзвуковою вважається зброя, яка здатні літати та маневрувати в атмосфері зі швидкістю 5 Махів (вп’ятеро швидше швидкості звуку) протягом тривалого періоду, й висока швидкість маневрів теоретично ускладнює їхнє відстеження та перехоплення засобами ППО. У НАТО також припускають, що швидкість ракети ймовірно, є набагато меншою від заявленої.

Також "Телеграф" публікував ексклюзивні фото падіння уламків ракети у Київському зоопарку. Минулої ночі уламки знаходили у п'яти районах столиці — Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому.