Керівник проекту "Главком", голова правління Інституту світової політики підрахував, скільки мільйонів рф втратила цієї ночі, запускаючи ракети по Україні

Порахую чужі гроші.

Вартість одного "Кинджалу" — від $10 мільйонів за штуку. Випущено 6. Отже, мінус $60 мільйонів.

Ракета "Калібр" коштує $6,5 млн. Випущено 9 штук — це ще $58,5 мільйонів.

Три балістичних (С-300) – по 2 млн доларів за штуку — це ще $6 млн.

Іранські беспілотники (вартість від $20 до 50 тис.). Їх збито шість. Візьмемо середнє значення — близько $220 тисяч.

Три "Орлани" — це ще близько $300 тис. (вартість в межах $87-120 тис.за штуку).

Загальна сума "нічного залпу" — 126 з "копійками" мільйонів доларів. Плюс-мінус.

За ці гроші на московщині могли б побудувати приблизно 20 шкіл. А так 20 шкіл просто злетіло в повітря, щоб убити тисячі людей. Елементарний тероризм.

Джерело: Facebook-сторінка Віктора Шлінчака.