20 шкіл злетіли у повітря: скільки нічна атака по Україні коштувала росіянам - Віктор Шлінчак
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Керівник проекту "Главком", голова правління Інституту світової політики підрахував, скільки мільйонів рф втратила цієї ночі, запускаючи ракети по Україні
Порахую чужі гроші.
Вартість одного "Кинджалу" — від $10 мільйонів за штуку. Випущено 6. Отже, мінус $60 мільйонів.
Ракета "Калібр" коштує $6,5 млн. Випущено 9 штук — це ще $58,5 мільйонів.
Три балістичних (С-300) – по 2 млн доларів за штуку — це ще $6 млн.
Іранські беспілотники (вартість від $20 до 50 тис.). Їх збито шість. Візьмемо середнє значення — близько $220 тисяч.
Три "Орлани" — це ще близько $300 тис. (вартість в межах $87-120 тис.за штуку).
Загальна сума "нічного залпу" — 126 з "копійками" мільйонів доларів. Плюс-мінус.
За ці гроші на московщині могли б побудувати приблизно 20 шкіл. А так 20 шкіл просто злетіло в повітря, щоб убити тисячі людей. Елементарний тероризм.
Джерело: Facebook-сторінка Віктора Шлінчака.
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