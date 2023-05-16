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20 шкіл злетіли у повітря: скільки нічна атака по Україні коштувала росіянам - Віктор Шлінчак

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Віктор Шлінчак Віктор Шлінчак
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рф влаштувала ракетну атаку по Україні 16 травня Новина оновлена 16 травня 2023, 12:25
рф влаштувала ракетну атаку по Україні 16 травня. Фото Колаж "Телеграфу"

Керівник проекту "Главком", голова правління Інституту світової політики підрахував, скільки мільйонів рф втратила цієї ночі, запускаючи ракети по Україні

Порахую чужі гроші.

Вартість одного "Кинджалу" — від $10 мільйонів за штуку. Випущено 6. Отже, мінус $60 мільйонів.

Ракета "Калібр" коштує $6,5 млн. Випущено 9 штук — це ще $58,5 мільйонів.

Три балістичних (С-300) – по 2 млн доларів за штуку — це ще $6 млн.

Іранські беспілотники (вартість від $20 до 50 тис.). Їх збито шість. Візьмемо середнє значення — близько $220 тисяч.

Три "Орлани" — це ще близько $300 тис. (вартість в межах $87-120 тис.за штуку).

Загальна сума "нічного залпу" — 126 з "копійками" мільйонів доларів. Плюс-мінус.

За ці гроші на московщині могли б побудувати приблизно 20 шкіл. А так 20 шкіл просто злетіло в повітря, щоб убити тисячі людей. Елементарний тероризм.

Джерело: Facebook-сторінка Віктора Шлінчака.

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Теги:
#Україна #Росія #Ракета #Кинджал