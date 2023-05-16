Руководитель проекта "Главком", председатель правления Института мировой политики подсчитал, сколько миллионов рф потерялк этой ночью, запуская ракеты по Украине

Подсчитаю чужие деньги.

Стоимость одного "Кинжала" — от $10 миллионов за штуку. Выпущено 6. Следовательно, минус $60 миллионов.

Ракета "Калибр" стоит $6,5 млн. Выпущено 9 штук – это еще $58,5 миллионов.

Три баллистических (С-300) – по 2 млн долларов за штуку – это еще $6 млн.

Иранские беспилотники (стоимость от $20 до 50 тыс.). Их сбито шесть. Возьмем среднее значение — около $220 тысяч.

Три "Орлана" — это еще около $300 тыс. (стоимость в пределах $87-120 тыс. за штуку).

Общая сумма "ночного залпа" — 126 с "копейками" миллионов долларов. Плюс-минус.

За эти деньги на московщине могли бы построить около 20 школ. А так 20 школ просто взлетело в воздух, чтобы убить тысячи человек. Элементарный терроризм.

Источник: Facebook-страница Виктора Шлинчака.