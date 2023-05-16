Укр

20 школ взлетели в воздух: сколько ночная атака по Украине стоила россиянам - Виктор Шлинчак

Автор
Виктор Шлинчак Виктор Шлинчак
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рф устроила ракетную атаку по Украине 16 мая Новость обновлена 16 мая 2023, 11:50
рф устроила ракетную атаку по Украине 16 мая. Фото Коллаж "Телеграфа"

Руководитель проекта "Главком", председатель правления Института мировой политики подсчитал, сколько миллионов рф потерялк этой ночью, запуская ракеты по Украине

Подсчитаю чужие деньги.

Стоимость одного "Кинжала" — от $10 миллионов за штуку. Выпущено 6. Следовательно, минус $60 миллионов.

Ракета "Калибр" стоит $6,5 млн. Выпущено 9 штук – это еще $58,5 миллионов.

Три баллистических (С-300) – по 2 млн долларов за штуку – это еще $6 млн.

Иранские беспилотники (стоимость от $20 до 50 тыс.). Их сбито шесть. Возьмем среднее значение — около $220 тысяч.

Три "Орлана" — это еще около $300 тыс. (стоимость в пределах $87-120 тыс. за штуку).

Общая сумма "ночного залпа" — 126 с "копейками" миллионов долларов. Плюс-минус.

За эти деньги на московщине могли бы построить около 20 школ. А так 20 школ просто взлетело в воздух, чтобы убить тысячи человек. Элементарный терроризм.

Источник: Facebook-страница Виктора Шлинчака.

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Теги:
#Украина #Россия #Ракета #Кинжал