Россияне утром обстреляли Херсон: ударили по домам, есть жертвы (фото)

Количество травмированных устанавливается

Утром во вторник, 4 июля, около шести часов, российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. Погибли два человека.

Об этом сообщается на Facebook-странице Херсонской областной прокуратуры.

Россияне забрали жизни двух горожан

Уточняется, что погибли два жителя города — мужчина и женщина. Количество травмированных устанавливается. Во время артобстрела также повреждены жилые дома.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление, совершенное военнослужащими россии.

Как сообщал "Телеграф", 3 июля российские кафиры ударили "шахедами" по центру Сум. Под удар попали жилые дома и здание СБУ. По состоянию на утро 4 июля число погибших возросло до трех, еще 21 человек получил ранения.

Также мы рассказывали, что 27 июня российская армия нанесла ракетный удар по центральной части Краматорска. Город был обстрелян ракетами С-300, из-за чего погибли 12 человек и еще 65 получили ранения. Среди погибших – известная украинская писательница Виктория Амелина. Она скончалась через несколько дней после удара от полученных ранений. За жизнь писательницы сражались врачи больницы Мечникова в Днепре, но, к сожалению, спасти ее не удалось.