В Сумах российский беспилотник влетел в жилой дом: разрушения огромные

Информации о жертвах или пострадавших нет

В городе Сумы прогремели взрывы после начала воздушной тревоги. Вскоре над городом стали подниматься клубы черного дыма. Как оказалось, в результате атаки со стороны оккупантов, в городе был поврежден жилой дом.

Информацию об этом сегодня, 3 июля, опубликовало издание "Суспільне. Сумы". Отмечается, что сигнал воздушной тревоги был объявлен в 10:51 и уже спустя минуту в городе прогремели взрывы.

В Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" подтверждают информацию.

"В Сумах работала ПВО. В результате атаки кацапского БПЛА поврежден жилой дом. В области идет воздушная тревога", — говорится в сообщении.

К слову, СМИ распространили фотографию поврежденного дома, но власти попросили не публиковать такую информацию в сети.

"Дорогие жители Сумщины! В области продолжается воздушная тревога! Просим до отбоя не оставлять укрытий! Также просьба не выкладывать фото и видео с мест вероятных прилетов. Ожидаем официальную информацию!", — пишут в Сумской областной военной администрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 июля российские захватчики атаковали дронами Киев. Часть вражеских воздушных целей сбили на подлёте к столице, а вторую часть — уже над городом.