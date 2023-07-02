Киев ночью атаковали дронами: в столице слышали взрывы

Оккупанты продолжают практиковать ночной террор

В ночь на воскресенье, 2 июля, российские войска массированно атаковали столицу Украины ударными дронами. Часть воздушных объектов сбивали над Киевом, часть уничтожили на подлете.

По состоянию на 03:30 воскресенья информации о прилетах не поступало, по областям уже объявлен отбой воздушной тревоги. Отметим, что атака беспилотниками была достаточно массированной, часть вражеских объектов залетала из Житомирской области, а часть — из Черкасской, сообщают мониторинговые сервисы.

Также известно об ударах комплексами С-300 в направлении Запорожья. Информация о возможных жертвах уточняется.

Отметим, что на днях спикер сил Воздушной обороны Юрий Игнат заявлял, что россияне после "урожайного" мая накапливают ракеты для новых коварных ударов. Действительно, по сравнению с маем, в июне россияне меньше обстреливали украинские города, включая Киев.

В последнее время ночные атаки российских войск были направлены на поиск и уничтожение новейших установок ПВО. В частности, речь о ЗРК Patriot, довольно плотно закрывших небо над Киевом, уничтожив в том числе сверхзвуковые ракеты "Кинжал".