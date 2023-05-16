Сверхбыстрые "Кинжалы", которыми сегодня били по Киеву. Что известно о побежденной российской разработке

Украинское ПВО продемонстрировало чудеса, сбив все ракеты

Украинская ПВО в ночь на 16 мая продемонстрировала чудеса мастерства, сбив целый залп из шести гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал". До недавнего времени россияне называли эту дефицитную баллистическую ракету неуловимой, но характеристики загадочного ПВО оказались лучше, понизив страшную атаку в ранг очень дорогого фейерверка, испугавшего животных в Киевском зоопарке.

"Телеграф" рассказывает, что известно о российской ракете, а также, с чем справились украинские военные в ночь на 16 мая, потому что в сторону столицы летели не только "Кинжалы".

Невиданная ранее интенсивность обстрела

Атака была нетипичной из-за плотности пуска ракет: стреляли сразу из трех направлений – северного, южного и восточного. Ракеты выпускали одновременно из воздуха, моря и земли. Все 18 ракет были перехвачены. Что летело по украинцам этой ночью:

В залпе было сразу 6 ракет Х-47М2 "Кинжал" , их выпустили шесть самолетов МиГ-31К. Все "Кинжалы" оккупанты направили на Киев.

, их выпустили шесть самолетов МиГ-31К. 3 ракеты наземного базирования, выпущенные из С-400 или "Искандер-М".

наземного базирования, выпущенные из С-400 или "Искандер-М". 9 крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море.

с кораблей в Черном море. Дроны-камикадзе "Shahed", осуществлялась разведка с помощью БПЛА "Орлан-10" и SuperCam.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему показатель исключителен:

"Работа чрезвычайно успешная. Шесть "Кинжалов" – это впечатляющий показатель. Киев остается в эпицентре, столица всегда была в приоритете россиян, поэтому ее защищают серьезными средствами. Здесь объекты инфраструктуры и другие важные государственные объекты" – отметил Игнат.

Чем особен дефицит Х-47 "Кинжал"

Это очень дорогостоящая и дефицитная разработка российского оборонпрома, которую применяют крайне редко. Комплексы "Кинжал" появились на вооружении россиян зимой 2017-2018 годов после испытаний. Их представили как ноу-хау, которое не может сбить никто в мире — они разрабатывались таким образом, чтобы их не могла заметить система ПВО.

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" Х-47 М несет гиперзвуковые ракеты. Дальность их полета от 2 до 3 тысяч км, а скорость они могут развивать до 14688 км/ч или 4080 м/с. Целями "Кинжалов" могут быть как стационарные объекты, так и надводные цели (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты).

Запуск происходит так: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости. Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

По словам специалистов, на гиперзвук ракета переходит на финальный этап полета. Именно в этот момент ее окутывает плазма, не пропускающая электромагнитное излучение и волны радиолокационных станций, таким образом система ПВО не видит ракету "Кинжал". Сбить ракету можно на начальном этапе траектории, когда ее выпустили из самолета.

Характеристики российских "Кинжалов"

Ракеты "Кинжал" и система ПВО Patriot

Издание Defence Express первым обратило внимание на то, что украинским воинам удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" благодаря системе ПВО Patriot, недавно поступившей на вооружение Сил обороны. Это стало открытием, потому что раньше случаев сбития "Кинжалов" не было зафиксировано вообще.

Так, ранее россия выпустила "неуловимую ракету путина" во время ночной атаки 4 мая. Ее удалось сбить в небе над Киевщиной. Позже выяснилось, что победить гордость российского оборонпрома смог зенитно-ракетный комплекс Patriot, который Украине любезно предоставили Соединенные Штаты. Сначала информацию о сбитии "Кинжалов" официально не подтверждали, но после публикации сбитых обломков на официальных ресурсах их узнали военные аналитики.

После этого случая многие, например, издание Jerusalem Post, усомнились в том, что "Кинжалы" действительно гиперзвуковые. Издание предполагает, что ракета может быть грозным оружием, но это далеко не тот безудержный комплекс, как заявляла россия. Ведь гиперзвуковым считается оружие, способное летать и маневрировать в атмосфере со скоростью 5 Махов (в пять раз быстрее скорости звука) в течение длительного периода, и высокая скорость маневров теоретически усложняет их отслеживание и перехват средствами ПВО. В НАТО также предполагают, что скорость ракеты, вероятно, намного меньше заявленной.

Также "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото падения обломков ракеты в Киевском зоопарке. Минувшей ночью обломки находили в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком.