Копят ракеты и выстраивают новую тактику: в ВСУ предупредили о коварных планах оккупантов

россия "приходит в себя" после мятежа главаря "вагнеровцев" евгения пригожина, — Игнат

Сейчас россия не наносит массовых ударов по территории Украины, вероятно, она накапливает ракеты. Враг может использовать их для "каких-то коварных намерений".

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно лишь предполагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в рф", — отметил он.

Игнат высказал мысль, что сейчас россия "приходит в себя" после мятежа главаря "вагнеровцев" евгения пригожина.

В то же время, вражеская авиация, по его словам, продолжает атаковать Украину. Тактическая авиация россии наносит удары управляемыми авиационными бомбами на линии фронта.

Также оккупанты вернулись к атакам юга Украины управляемыми авиабомбами и ударными БПЛА типа "Ланцет", рассказала руководитель Объединенного пресс-центра ОК "Юга" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что до этого россияне выдерживали определенную паузу, однако теперь снова активизировались, что может быть связано с нехваткой у россиян боеприпасов.

"Это говорит о том, что у них есть определенные сложности с работой артиллерии. Также это может свидетельствовать о том, что враг определенное время берет тактическую паузу для того, чтобы выстроить новую тактику. Они видят, что предыдущая тактика успехов не имела", – пояснила Гуменюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава ГУР Кирилл Буданов предупредил, что россияне завершили техническую подготовку для того, чтобы устроить искусственную техногенную катастрофу на Запорожской АЭС.