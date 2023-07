Она боролась с агрессором на своем "фронте": скончалась писательница, раненая при ударе по Краматорску

Погибшая активно помогала Украине вне поля боя

1 июля скончалась известная украинская писательница Виктория Амелина, которая получила тяжелые ранения во время ракетного удара по Краматорску 27 июня.

Об этом сообщает портал pen.org.ua.

За жизнь писательницы в последние дни боролись врачи больницы Мечникова в Днепре, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Виктория Амелина родилась 1 января 1986 года во Львове, а школьные годы провела в Канаде. В 2014 году она выпустила свой первый роман под названием "Синдром ноября, или Homo Compatiens". После она посвятила себя написанию детских книг, а в 2017 году выпустила новый роман "Дом для Дома", который попал в краткие списки нескольких международных премий.

В 2021 году Амелина стала лауреаткой литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского, после чего основала Нью-Йоркский литературный фестиваль. Его проводили в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.

27 июня писательница, которая также являлась документатором военных преступлений в организации Truth Hounds, была в Краматорске вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. В тот вечер они отправились на ужин в ресторан Ria Lounge в центре города, куда и прилетела ракета россиян. В результате жуткого теракта агрессора погибли 13 человек, около 60 получили различные ранения.

Коллеги Амелиной рассказывают, что в последнее время она занималась написанием книги на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War. В ней описывается история украинских женщинах, документирующих военные преступления, и их жизни во время войны.

Кроме того, Виктория активно добавилась выделения Украине необходимого вооружения и требовала создать международный трибунал для виновников страшных событий в Украине.

