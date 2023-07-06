Росіяни завдали ракетного удару по Львову: зруйновано житловий будинок, є жертви (фото та відео)

Триває розбір завалів

У ніч проти четверга, 6 липня, під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетних ударів по Львову. Пошкоджено житловий будинок та об’єкт критичної інфраструктури, є постраждалі та загиблі.

Про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

"Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було загоряння, яке оперативно погасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали", — написав він.

Ракета влучила у чотириповерхову будівлю, її верхній поверх зруйновано.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, з-під завалів уже витягли тіла трьох загиблих людей. За його даними, відомо щонайменше про чотирьох поранених. Триває розбір завалів, тому кількість загиблих та постраждалих може змінюватись.

Садовий додав, що пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин. На місці працює оперативний штаб, людей готують до відселення. Вулицю Стрийську буде перекрито, поки рятувальники не розберуть завалів і не витягнуть усіх загиблих.

Як повідомляв "Телеграф", окупанти регулярно атакують Львів. 20 червня вони вдарили по місту іранськими дронами. Було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.