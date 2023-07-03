Удар "Шахедом" по п’ятиповерхівці у Сумах: зросла кількість загиблих

Серед постраждалих 1 дитина

Число загиблих внаслідок терористичної атаки росіян по місту Суми зросло. Ще кілька постраждалих перебувають у реанімації.

Таку інформацію озвучили у Сумській ОВА.

Як стало відомо, станом на вечір 3 липня кількість жертв удару "Шахедів" по місту зросла до двох. Число поранених також зросло з 16 до 19. Наразі в закладах охорони здоров’я залишаються 4 постраждалих, з них 2 – тяжкі в реанімації, 2 – середнього ступеня тяжкості.

"15 постраждалим було надано медичну допомогу, і їх відпустили додому, серед постраждалих 1 дитина 5 років", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що в ОВА не уточнили, в якій із будівель загинула ще одна людина.

Нагадаємо, що 3 липня росія застосувала по місту Суми безпілотники "Шахед". Внаслідок атаки постраждали кілька житлових будівель та одна адміністративна. Одна з багатоповерхівок частково повалилася через вибух.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 липня Київ був атакований ворожими дронами. Також окупанти били комплексами С-300 у напрямку Запоріжжя.