Удар "Шахедом" по пятиэтажке в Сумах: выросло число погибших

Среди пострадавших 1 ребёнок

Число погибших в результате террористической атаки россиян по городу Сумы выросло. Еще несколько пострадавших находятся в реанимации.

Такую информацию озвучили в Сумской ОВА.

Как стало известно, по состоянию на вечер 3 июля число жертв удара "Шахедов" по городу выросло до двух. Число раненых также выросло с 16 до 19. В настоящий момент в учреждениях здравоохранения остаются 4 пострадавших, из них 2 – тяжелые в реанимации, 2 – средней степени тяжести.

"15 пострадавшим была оказана медицинская помощь, и они были отпущены домой, среди пострадавших 1 ребенок 5 лет", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ОВА не уточнили, в каком из зданий погиб еще один человек.

Напомним, что 3 июля россия примени по городу Сумы беспилотники "Шахед". В результате атаки пострадали несколько жилых зданий и одно административное. Одна из многоэтажек частично обрушилась из-за взрыва.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 июля Киев был атакован вражескими дронами. Также оккупанты били комплексами С-300 в направлении Запорожья.