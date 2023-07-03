Удар "Шахеда" по пятиэтажке в Сумах: появились жуткие видео прилета и последствий

В результате дроновой атаки есть погибшие и пострадавшие

В сети появились кадры с момента попадания вражеского дрона "Шахед" в жилой дом в Сумах во время сегодняшней атаки. Также СМИ опубликовали фотографии последствий этого происшествия.

Так, в Telegram-канале "Січ" обнародовали видео, которое было снято одним из местных жителей города Сумы. Из окна он запечатлел момент прилета по жилому многоэтажному дому, который находился впереди. В результате над зданием поднялся огромный столб дыма, а в доме начался пожар.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

В то же время издание "Суспільне. Суми" сообщает, что дом получил значительніе повреждения. По предварительной информации, в результате прилета пострадали 16 человек. Один человек погиб.

"Нам говорят: "Идите в укрытие, идите домой". А где укрытие? Где дом? Нам некуда идти", — говорят жители разрушенной пятиэтажки.

В пресс-службе МВД Украины сообщают, что спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки по центральной части города.

"Вражеские удары привели к значительным разрушениям в центре областного центра. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели, приступившие к ликвидации последствий", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС проводят разбор завалов, а также ликвидируют возникшие возгорания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 июля Киев был атакован вражескими дронами. Также оккупанты били комплексами С-300 в направлении Запорожья.